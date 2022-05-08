الكابلات السعودية تعلن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية

أعلنت شركة الكابلات السعودية، اليوم الأحد، عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على موقع "تداول" في الوقت المحدد، وذلك بسبب وجود تغيير في تقرير مراجع الحسابات الخارجي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إنها سوف تقوم بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.

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وسيتم تطبيق إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية.

كانت شركة الكابلات السعودية قد أعلنت عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 في الوقت المحدد، وذلك بسبب أنه بعد الحصول على مسودة القوائم المالية، هناك حاجه لمراجعة المخصص الزكوي بين المراجع الخارجي والمستشار الزكوي.

وتوقعت الشركة حينئذ، انتهاء المراجع الخارجي من أعمال المراجعة ونشر القوائم المالية السنوية قبل تاريخ 8 مايو 2022.