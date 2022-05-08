أكوا باور تفوز بمشروعين لإنتاج طاقة شمسية كهروضوئية في إندونيسيا

أعلنت شركة أكوا باور عن تلقيها إشعارا بتاريخ 29 أبريل 2022 يفيد باختيارها كمقدم العطاء المفضل وذلك لتطوير مشروعين في إندونيسيا.

وقالت أكوا باور في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الأول هو مشروع سنج كاراك العائم لإنتاج طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 50 ميغاواط والمتواجد في سومطرة.

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وأضافت أن الثاني هو مشروع ساقولينق العائم لإنتاج طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 60 ميغاواط والمتواجد في جاوا.

وأوضحت أن المشتري لكلا المشروعين سيكون شركة بي إل إن، وهي شركة وطنية مملوكة للحكومة الإندونيسية.

وقالت أكوا باور، إنها ستعمل الآن مع أصحاب المصلحة المعنيين للحصول على الترسية النهائية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه.

وأشارت إلى أنه لايوجد أثر مالي لهذا الحدث في هذه المرحلة.