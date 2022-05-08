إيرادات "القلعة" تقفز 27% لـ 45.8 مليار جنيه في 2021

أعلنت شركة القلعة المدرجة في البورصة المصرية، عن تحقيق إيرادات مجمعة بلغت 45.8 مليار جنيه خلال عام 2021، بمعدل نمو سنوي بلغت نسبته 27%.

ووفق نتائج أعمال الشركة، فقد ارتفعت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 178% لتسجل 4.1 مليار جنيه خلال عام 2021.

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ويعكس النمو القوي للنتائج المجمعة مرونة شركة القلعة وسلامة استراتيجيات النمو التي تتبناها الشركات التابعة، بالإضافة إلى تحسن هامش ربح التكرير بمشروع المصرية للتكرير والتعافي السريع للأسواق مع ارتفاع أسعار السلع عالميًا.

وتكبدت القلعة صافي خسائر بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل صافي خسائر بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال العام 2020.

وفي حال استبعاد إيرادات الشركة المصرية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بمعدل سنوي 20% لتسجل 17.3 مليار جنيه خلال عام 2021، بفضل الأداء القوي لشركتي طاقة عربية والوطنية للطباعة.

وارتفعت إيرادات شركة طاقة عربية بمعدل سنوي 15% خلال عام 2021 لتسجل 9.1 مليار جنيه، مدعومةً بحالة التعافي التي تشهدها الأسواق، حيث نجحت في زيادة معدلات توزيع الكهرباء والتوسع بشبكة محطات الغاز الطبيعي المضغوط، إلى جانب زيادة إيرادات الوقود وزيوت التشحيم بقطاع تسويق وتوزيع المنتجات البترولية.

كما ارتفعت إيرادات الشركة الوطنية للطباعة بمعدل سنوي 46% خلال عام 2021، بفضل المردود الإيجابي لتشغيل المصنع الجديد التابع لشركة البدار للعبوات أوائل العام، بالإضافة إلى نمو حجم مبيعات التصدير بشركة يونيبورد ونجاح استراتيجيتها لتحسين كفاءة التسعير.

وزادت إيرادات مزارع دينا بنسبة سنوية 17% لتسجل 835.0 مليون جنيه خلال عام 2021، في ضوء تحسن أداء جميع القطاعات التشغيلية واستمرار العائد الإيجابي للتحسينات المستمرة التي تطبقها الإدارة.

كما ارتفعت إيرادات أسكوم بمعدل سنوي 14% خلال عام 2021، مدفوعةً بارتفاع أسعار البيع ونمو حجم مبيعات التصدير بشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات خلال نفس الفترة.