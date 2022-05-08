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مساهمو الراجحي يصوتون على زيادة رأسماله 60% عبر منح أسهم مجانية.. اليوم

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مصرف الراجحي 2022
فرع تابع لمصرف الراجحي
سوق السعودية

مساهمو الراجحي يصوتون على زيادة رأسماله 60% عبر منح أسهم مجانية.. اليوم

المبلغ الإجمالي للزيادة 15 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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يصوت مساهمو مصرف الراجحي خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، مساء اليوم الأحد، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح أسهم مجانية.

وبحسب إفصاح سابق للمصرف، فإن المبلغ الإجمالي للزيادة 15 مليار ريال، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 40 مليار ريال بدلاً من 25 مليار ريال قبل الزيادة بنسبة 60%.

ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 4 مليارات سهم بدلاً من 2.5 مليار سهم قبل الزيادة.

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وتهدف الزيادة إلى تعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

وستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 15 مليار ريال من حساب الأرباح المبقاة عن طريق منح 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة.

ويصوت المساهمون على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2021 بواقع 1.4 ريال بنسبة 14% من قيمة السهم الاسمية.

كانت أرباح مصرف الراجحي قد ارتفعت بنسبة 23.9%، في الربع الأول من 2022، إلى 4.1 مليار ريال، مقابل 3.3 مليار ريال، في الربع الأول من 2021.

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