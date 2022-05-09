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أرباح أسمنت أم القرى تتراجع 55.4% إلى 13.8 مليون ريال بالربع الأول

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أسمنت أم القرى
أسمنت أم القرى
سوق السعودية

أرباح أسمنت أم القرى تتراجع 55.4% إلى 13.8 مليون ريال بالربع الأول

بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع المصاريف

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت أم القرى، تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 55.39% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 13.84 مليون ريال، مقارنة بنحو 31.04 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وتراجع صافي أرباح أسمنت أم القرى بنسبة 13.9% مقارنة بأرباحها البالغة نحو 16.09 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تراجع صافي الربح خلال الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات وكذلك ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية والمصاريف العمومية والإدارية بالرغم من انخفاض تكاليف التمويل خلال الربع الأول من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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تراجعت قيمة المبيعات بنسبة 27.4% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 65.6 مليون ريال، مقارنة بنحو 90.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

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