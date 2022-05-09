أرباح حلواني إخوان تتراجع 22.4% إلى 19.7 مليون ريال بالربع الأول

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة حلواني إخوان، تراجع صافي أرباحها بنسبة 22.44% في الربع الأول من 2022 إلى 19.7 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 25.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح حلواني إخوان بنسبة 5.9% مقارنة بصافي ربح نحو 18.6 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تراجع صافي الأرباح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى 4 عوامل هي الارتفاع في تكاليف أسعار المواد الأولية ضمن التضخم العالمي الذي كان له تأثير على معظم الشركات خلال الربع الأول من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.

وكذلك تأثر أرباح الشركة الموحدة بانخفاض سعر صرف العملة في الشركة التابعة بجمهورية مصر العربية، وأيضاً زيادة الإنفاق على العروض التسويقية للعملاء والمستهلكين خلال الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، بالإضافة إلى زيادة المصاريف العمومية والإدارية.