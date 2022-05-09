.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح حلواني إخوان تتراجع 22.4% إلى 19.7 مليون ريال بالربع الأول

  • الخط
حلواني إخوان مناسبة
شركة حلواني إخوان
سوق السعودية

أرباح حلواني إخوان تتراجع 22.4% إلى 19.7 مليون ريال بالربع الأول

بسبب 4 عوامل منها ارتفاع تكاليف أسعار المواد الأولية ضمن التضخم العالمي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة حلواني إخوان، تراجع صافي أرباحها بنسبة 22.44% في الربع الأول من 2022 إلى 19.7 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 25.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح حلواني إخوان بنسبة 5.9% مقارنة بصافي ربح نحو 18.6 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تراجع صافي الأرباح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى 4 عوامل هي الارتفاع في تكاليف أسعار المواد الأولية ضمن التضخم العالمي الذي كان له تأثير على معظم الشركات خلال الربع الأول من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.

بوريل: على الاتحاد الأوروبي مصادرة احتياطيات روسيا لإعادة بناء أوكرانيا اقتصاد روسيا و أوكرانيا بوريل: على الاتحاد الأوروبي مصادرة احتياطيات روسيا لإعادة بناء أوكرانيا

وكذلك تأثر أرباح الشركة الموحدة بانخفاض سعر صرف العملة في الشركة التابعة بجمهورية مصر العربية، وأيضاً زيادة الإنفاق على العروض التسويقية للعملاء والمستهلكين خلال الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، بالإضافة إلى زيادة المصاريف العمومية والإدارية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
غموض حول التغييرات التي تحدث عنها إيلون ماسك حول تويتر غموض حول التغييرات التي تحدث عنها إيلون ماسك حول تويتر
اكتشف المزيد