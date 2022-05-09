"طيران ناس" تحصل على تمويل مرابحة بقيمة 844 مليون ريال

أعلنت شركة طيران ناس عن حصولها على تمويل مرابحة بقيمة 844 مليون ريال سعودي ضمن برنامج تمويل بقيمة 2.25 مليار ريال سعودي.

وأضافت الشركة في بيان اليوم الاثنين، أن حصيلة تمويل المرابحة ستوجه إلى تنفيذ خطط النمو المستقبلي.

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وتولى بنك كريدي سويس ترتيب التمويل بمشاركة عدد من البنوك السعودية يتصدرها البنك السعودي الفرنسي والبنك العربي الوطني ومصرف الراجحي وبنك الجزيرة مع عمل البنك السعودي الفرنسي كوكيل للتسهيلات.

قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس بندر المهنا، إن برنامج التمويل سيدعم خطط النمو المستقبلية الطموحة لشركة طيران ناس لتصبح أكبر شركة طيران مستقلة والناقل الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج، خلال مؤتمر مستقبل الطيران، إن هذه التسهيلات ستعزز من سرعة تحقيق استراتيجية قطاع الطيران المدني التي تهدف لزيادة عدد المسافرين في السعودية إلى 330 مليون مسافر بحلول 2030، مع ربط المملكة بأكثر من 250 وجهة في العالم، كما ستعزز كفاءة قطاع النقل الجوي في السعودية، وكذلك دور طيران ناس في المساهمة الفاعلة بتحقيق هذه الاستراتيجية.

وكان مجلس إدارة طيران ناس قد أقر في مارس الماضي الخطة الاستراتيجية للشركة، ووافق على زيادة حجم طلبياتها إلى 250 طائرة، وسيصبح طيران ناس بعد إتمام هذه الاتفاقيات أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيكون أكبر مالك ومشغل للطائرات الحديثة في المنطقة.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أسطوله المكون من أكثر من 35 طائرة، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 وحتى الآن أكثر من 60 مليون مسافر.