عمومية "الراجحي" توافق على زيادة رأس المال إلى 40 مليار ريال 

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الراجحي، مساء أمس الأحد، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال المصرف من 25 مليار ريال إلى 40 مليار ريال، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 60% وبما يعادل 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة لمساهمي المصرف.

وأعلنت "تداول السعودية" عن احتساب نسبة التذبذب لسهم المصرف على أساس سعر 112.40 ريال لليوم الاثنين 9 مايو 2022، وإلغاء الأوامر القائمة.

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وستضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأربعاء المقبل.

وتهدف زيادة رأس المال إلى تعزيز موارد المصرف، مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

يشار إلى أن أرباح مصرف الراجحي، ارتفعت بنسبة 23.9%، في الربع الأول من العام الجاري، إلى 4.1 مليار ريال، مقابل 3.3 مليار ريال، في الربع الأول من العام 2021.