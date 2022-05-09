"الأهلي المالية" تعلن طرح 30% من "رتال" في السوق السعودية الرئيسية

أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومدير الطرح ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي المحتمل لشركة رتال للتطوير العمراني "رتال"، عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، حيث من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 30% من أسهم الشركة.

وحصلت "رتال" على موافقة "تداول السعودية" على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 20 أكتوبر 2021، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 12 مليون سهم عادي تمثل 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام بتاريخ 16 مارس 2022.

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وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وتعتزم الشركة تخصيص 1.2 مليون سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد أي ما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح.

وعينت بنوك الأهلي السعودي والرياض والبلاد كجهات مستلمة لشريحة المستثمرين الأفراد.

وبلغ صافي ربح "رتال" 120 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2021، بزيادة 179% عن الفترة المماثلة من 2020.