"تكافل الراجحي" تربح 40.75 مليون ريال بالربع الأول بتراجع 40.5%

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي" تراجع صافي أرباحها قبل الزكاة بنسبة 40.5% في الربع الأول من 2022 إلى 40.75 مليون ريال، مقارنة بنحو 68.5 مليون ريال أرباحها قبل الزكاة في الربع المماثل من 2021.

كانت "تكافل الراجحي" قد خسرت 41.73 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

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وقالت "تكافل الراجحي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تراجع الأرباح في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود بصفة أساسية إلى ارتفاع تكلفة المطالبات المتحملة بقيمة 45.03 مليون ريال وبنسبة 11.63% وارتفاع تكلفة اكتتاب وثائق التأمين بقيمة 31.04 مليون ريال وبنسبة 79.19%.

وقابل الزيادة في تكلفة المطالبات المتحملة وتكلفة اكتتاب وثائق التأمين قابله ارتفاع صافي أقساط التامين المكتسبة بقيمة 16.130 مليون ريال وبنسبة 2.87% وانخفاض في المصروفات العمومية والإدارية بقيمة 5.86 مليون ريال بنسبة 8.93%.