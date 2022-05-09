"تكافل الراجحي" تربح 40.75 مليون ريال بالربع الأول بتراجع 40.5%
بسبب ارتفاع تكلفة المطالبات المتحملة بقيمة 45.03 مليون ريال
أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي" تراجع صافي أرباحها قبل الزكاة بنسبة 40.5% في الربع الأول من 2022 إلى 40.75 مليون ريال، مقارنة بنحو 68.5 مليون ريال أرباحها قبل الزكاة في الربع المماثل من 2021.
كانت "تكافل الراجحي" قد خسرت 41.73 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.
وقالت "تكافل الراجحي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تراجع الأرباح في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود بصفة أساسية إلى ارتفاع تكلفة المطالبات المتحملة بقيمة 45.03 مليون ريال وبنسبة 11.63% وارتفاع تكلفة اكتتاب وثائق التأمين بقيمة 31.04 مليون ريال وبنسبة 79.19%.
وقابل الزيادة في تكلفة المطالبات المتحملة وتكلفة اكتتاب وثائق التأمين قابله ارتفاع صافي أقساط التامين المكتسبة بقيمة 16.130 مليون ريال وبنسبة 2.87% وانخفاض في المصروفات العمومية والإدارية بقيمة 5.86 مليون ريال بنسبة 8.93%.
-
أرباح حلواني إخوان تتراجع 22.4% إلى 19.7 مليون ريال بالربع الأولبسبب 4 عوامل منها ارتفاع تكاليف أسعار المواد الأولية ضمن التضخم العالمي شركات
-
ارتفاعات متتالية لأسعار هذه المواد الغذائية في مصر منذ بداية مايومعدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 12.1% في مارس قصص اقتصادية
-
"قطر القابضة" تعتزم الإبقاء على حصتها البالغة 11.52% في "لاغاردير"ألمحت إلى دراسة شراء أو بيع أسهم في "المجموعة" استناداً إلى فرص السوق شركات