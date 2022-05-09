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"جرير للتسويق" توزع أرباحاً نقدية 20.5% عن الربع الأول

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جرير للتسويق- مكتبة جرير
فرع تابع لشركة جرير للتسويق
سوق السعودية

"جرير للتسويق" توزع أرباحاً نقدية 20.5% عن الربع الأول

تبلغ حصة السهم من التوزيع 2.05 ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة جرير للتسويق عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول 2022، بإجمالي 246 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 120 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن حصة السهم من التوزيع 2.05 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20.5%.

ويكون تاريخ الأحقية 16 مايو 2022، وتاريخ التوزيع 25 مايو 2022.

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كانت الأرباح الفصلية لشركة جرير للتسويق قد تراجعت بنسبة 6% في الربع الأول من 2022، إلى 251.1 مليون ريال، مقابل 276.6 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2021.

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