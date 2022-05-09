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"قطر القابضة" تعتزم الإبقاء على حصتها البالغة 11.52% في "لاغاردير"

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قطر اقتصاد مناسبة
العاصمة القطرية الدوحة
شركات

"قطر القابضة" تعتزم الإبقاء على حصتها البالغة 11.52% في "لاغاردير"

ألمحت إلى دراسة شراء أو بيع أسهم في "المجموعة" استناداً إلى فرص السوق

باريس - رويترز

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أعلنت شركة قطر القابضة عن عزمها الاحتفاظ بحصتها البالغة 11.52% في شركة لاغاردير، وذلك بعد بدء فيفندي طرحا عاما أوليا لأسهمها في المجموعة التي تمتلك إذاعة (أوروبا 1) ومجلة (باري ماتش) وصحيفة (لو جورنال دو ديمانش).

وقالت قطر القابضة، المملوكة لصندوق الثروة السيادي القطري، إنها ربما تدرس شراء أو بيع أسهم في "لاغاردير" استنادا إلى فرص السوق وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها.

يشار إلى أن "لاغاردير" مجموعة دولية تتخذ من باريس مقرا لها، ولديها شركات في قطاعات الإعلام والنشر والسفر.

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