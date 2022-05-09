"وفرة" تتحول إلى الربحية في الربع الأول بـ6.15 مليون ريال 

أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية، تحولها إلى الربحية في الربع الأول من العام 2022 بقيمة 6.15 مليون ريال، مقابل خسارة 198.58 ألف ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة للأرباح في الربع الأول، قياسا على خسارة بقيمة 6.4 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن السبب الرئيس لتسجيل صافي الأرباح يعود إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 60.22% والتحسن في متوسط أسعار البيع وتخفيض التكاليف بسبب زيادة حجم الإنتاج على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى.

وارتفعت مبيعات الشركة في الربع الأول بنسبة 60% إلى 34.56 مليون ريال، مقابل 21.57 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2021.