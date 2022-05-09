.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"وفرة" تتحول إلى الربحية في الربع الأول بـ6.15 مليون ريال 

  • الخط
وفرة للصناعة والتنمية
وفرة للصناعة والتنمية
سوق السعودية

"وفرة" تتحول إلى الربحية في الربع الأول بـ6.15 مليون ريال

بدعم التحسن في متوسط أسعار البيع وتخفيض التكاليف

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية، تحولها إلى الربحية في الربع الأول من العام 2022 بقيمة 6.15 مليون ريال، مقابل خسارة 198.58 ألف ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة للأرباح في الربع الأول، قياسا على خسارة بقيمة 6.4 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن السبب الرئيس لتسجيل صافي الأرباح يعود إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 60.22% والتحسن في متوسط أسعار البيع وتخفيض التكاليف بسبب زيادة حجم الإنتاج على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى.

وارتفعت مبيعات الشركة في الربع الأول بنسبة 60% إلى 34.56 مليون ريال، مقابل 21.57 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يخفض مزارعو العراق موسم الزراعة إلى النصف؟ لماذا يخفض مزارعو العراق موسم الزراعة إلى النصف؟
اكتشف المزيد