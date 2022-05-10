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الأرباح الفصلية لـ"أدنوك للتوزيع" و"أدنوك للحفر" تفوق التوقعات

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سوق أبوظبي

الأرباح الفصلية لـ"أدنوك للتوزيع" و"أدنوك للحفر" تفوق التوقعات

نتيجة النمو القوي في جميع قطاعات الأعمال

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أرباح شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6%، مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 671 مليون درهم.

وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 630 مليون درهم.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة حجم مبيعات الوقود خلال الربع الأول بنسبة 11% على أساس سنوي، وهي الأعلى على الإطلاق.

أما في ما يتعلق بشركة أدنوك للحفر، فسجلت أرباحها الفصلية 642 مليون درهم، بزيادة قدرها 59% على أساس سنوي، متجاوزة بذلك متوسط التوقعات البالغ 610 ملايين درهم، إثر النمو القوي في جميع قطاعات الأعمال.

يشار إلى أنه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 24 مارس، وافق مساهمو "أدنوك للتوزيع" على توزيع أرباح النصف الثاني من عام 2021 بقيمة 350 مليون دولار، "10.285 فلس للسهم"، تم دفعها في أبريل 2022، ليصل بذلك إجمالي توزيعات أرباح عام 2021 إلى 700 مليون دولار أميركي "20.57 فلس للسهم".

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