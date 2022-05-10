انخفاض الأرباح الفصلية لـ"المجموعة السعودية" 23% إلى 235 مليون ريال

سجلت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، انخفاضا في صافي الأرباح للربع الأول من العام الجاري نسبته 23% إلى 235 مليون ريال مقارنة بأرباح 305 ملايين ريال تم حقيقها خلال الفترة نفسها من العام 2021.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2022 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة نتيجة ارتفاع تكاليف اللقيم مما أدى لانخفاض هامش الربح.

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وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع حصة المجموعة في المشاريع المدارة بصورة مشتركة نتيجة لتحسن أسعار بيع المنتجات، إضافة إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف الزكاة.