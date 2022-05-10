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إيرادات "أغذية" تتجاوز مليار درهم للمرة الأولى في تاريخها    

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سوق أبوظبي

إيرادات "أغذية" تتجاوز مليار درهم للمرة الأولى في تاريخها

نمو الأرباح الصافية 64% إلى 82 مليون درهم خلال الربع الأول

دبي - العربية.نت

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نمت الأرباح الصافية لمجموعة أغذية 64% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي لتصل إلى 82 مليون درهم.

جاء ذلك بعد تجاوز صافي إيرادات الشركة عتبة المليار درهم للمرة الأولى في تاريخها محققة نمواً بنسبة 58% على أساس سنوي.

وحقق قسم الأعمال الاستهلاكية في "أغذية" نمواً بنسبة 83% مقارنة مع العام السابق، حيث وصلت مساهمته الآن إلى 75% من إجمالي مبيعات المجموعة.

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وكان صافي ربح المجموعة بلغ 216 مليون درهم خلال العام 2021 بنمو نسبته 526% أو ما يعادل ارتفاعا بأكثر من 6 مرات، وتجاوز صافي إيراداتها 3 مليارات درهم بزيادة بنسبة 49% عن العام 2020.

وجاء نمو الإيرادات للشركة المدرجة في سوق أبوظبي، مدفوعا بمعدلات النمو القوية التي حققتها المجموعة في قطاعي اللحوم المبردة والمجمدة والوجبات الخفيفة نتيجة سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

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