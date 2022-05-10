مبادلة و"فيستا إيكويتي بارتنرز" تستثمران في "سيلز لوفت"

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" عن استثمارها في شركة "سيلز لوفت"؛ المتخصصة في توفير منصات المبيعات المتكاملة.

وتدخل مبادلة هذا الاستثمار إلى جانب شركة "فيستا إيكويتي بارتنرز"؛ وهي شركة استثمارية عالمية، تركز بشكل حصري على برمجيات المؤسسات، والبيانات، وتكنولوجيا تمكين الأعمال.

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وتوفر منصة المبيعات التي توفرها "سيلز لوفت" المساعدة لفرق المبيعات في تنفيذ جميع مهام البيع الرقمية الخاصة بهم، وتعزيز التواصل مع المشترين، والحصول على التدريب والأفكار التي يحتاجونها لتنمية إيراداتهم.

وكانت شركة "فيستا إيكويتي بارتنرز" قد استحوذت في ديسمبر من عام 2021 على حصة أغلبية في شركة "سيلز لوفت"، في صفقة شاركت فيها مبادلة، وبلغت قيمتها 2.3 مليار دولار.

وقال علي عثمان، رئيس وحدة التكنولوجيا في مبادلة: "توفر شركة "سيلز لوفت" منصة مبيعات من شأنها مساعدة عملائها على تحقيق عوائد استثمارية من خلال زيادة إنتاجية عمليات البيع الخاصة بهم. ونحن نتطلع باهتمام كبير للاستثمار في هذه الشركة، إلى جانب شركة فيستا".

تأسست شركة "سيلز لوفت" عام 2011، ولديها اليوم حوالي 4 آلاف عميل، من بينهم شركة "غوغل" التابعة لشركة "ألفا بيت إنك"، وشركة "إنترناشونال بيزنس ماشينز كورب"، وشركة "لينكد إن كورب" التابعة لشركة "مايكروسوفت كورب".

وكانت الشركة قد حققت في عام 2021 أكثر من 100 مليون دولار إيرادات سنوية متكررة، وهي في طريقها لتسجيل زيادة بنسبة 50% في الإيرادات السنوية في عام 2022، وفقاً لتوقعات الشركة.