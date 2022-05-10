أرباح "سابك للمغذيات الزراعية" تقفز 494% إلى 2.513 مليار ريال في الربع الأول

أعلن شركة سابك للمغذيات الزراعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، محققة ارتفاعا بصافي الأرباح بلغ 2.513 مليار ريال بزيادة نسبتها 494% مقارنة بأرباح قدرها 423 مليون ريال سجلتها الشركة خلال الفترة ذاتها من العام 2021.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع الكميات المبيعة لمنتجات الشركة، فضلا عن ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الشركة.

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وأضافت أن ذلك جاء على الرغم من ارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع.

وأرجعت الشركة سبب تراجع الأرباح خلال الربع الأول من 2022 مقارنة مع الربع السابق إلى زيادة مصاريف البيع والتوزيع، إضافة إلى ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية.

ولفتت الشركة إلى أنه بداية من 1 يناير 2022، أصبحت "سابك للمغذيات الزراعية" هي المسوق لمنتجاتها والتي أثرت على أداء الشركة المالي بارتفاع الإيرادات وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع حيث كانت شركة سابك هي المسوق لمنتجات الشركة سابقا.

وبالإضافة إلى ذلك وبسبب تأثيرات تداعيات "كوفيد-19" شهدت مصاريف البيع والتوزيع ارتفاعا على المستوى العالمي.