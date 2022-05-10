"البحري" تعتزم إصدار صكوك بـ 3.9 مليار ريال

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" عن عزمها إصدار صكوك بالريال السعودي بقيمة 3.9 مليار ريال.

وقالت "البحري" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الهدف من الطرح إعادة تمويل صكوك الشركة التي ستنتهي بتاريخ 30 يوليو 2022.

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وأضافت أن الطرح يخضع إلى موافقة الجهات الرسمية.

كان صافي أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" قد ارتفع بنسبة 48.99% في الربع الأول من 2022، إلى 64.9 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 43.56 مليون ريال في الربع الأول من 2021.