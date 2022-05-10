"جي آي بي كابيتال" تعلن طرح 30% من "العثيم للاستثمار" بالسوق السعودية

أعلنت شركة "جي آي بي كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية الرئيسي للطرح العام الأولي المحتمل لشركة عبدالله العثيم للاستثمار "العثيم" عن نية الشركة في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى "تداول السعودية"، حيث من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 30% من أسهم الشركة.

كانت "العثيم" قد حصلت على موافقة مجموعة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 05 ديسمبر 2021، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 30 مليون سهم عادي تمثل 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام بتاريخ 16 مارس 2022.

مادة اعلانية

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

ويبلغ عدد الأسهم التي ستخصص للفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر 30 مليون سهم تمثل ما نسبته 100% من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

ويحق للمستشار المالي في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى 27 مليون سهم تمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح.

وسوف يخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى 3 ملايين سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي سهم الطرح.

وعينت بنوك الأهلي السعودي والرياض والسعودي البريطاني "ساب" والسعودي الفرنسي وميم- بنك الخليج الدولي، بالإضافة إلى مصرف الإنماء كجهات مستلمة، كما عينت شركة الإنماء للاستثمار كمتعهد تغطية مشارك.