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"دار المعدات" تفوز بعقد من وزارة التعليم بـ142.9 مليون ريال

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شركة دار المعدات الطبية والعلمية
شركة دار المعدات الطبية والعلمية
سوق السعودية

"دار المعدات" تفوز بعقد من وزارة التعليم بـ142.9 مليون ريال

لتشغيل وصيانة ونظافة وزراعة قطاع المدينة الجامعية وقطاع رقم 1 لجامعة جازان

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية "دار المعدات"، اليوم الثلاثاء، عن ترسية "منافسة التشغيل والصيانة والنظافة والزراعة بالمدينة الجامعية -جامعة جازان" مع وزارة التعليم السعودية، بقيمة نحو 142.85 مليون ريال، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وقالت "دار المعدات" في بيان على "تداول السعودية"، إن العقد يتضمن تشغيل وصيانة ونظافة وزراعة قطاع المدينة الجامعية وقطاع رقم 1 لجامعة جازان بمنطقة جازان مع وزارة التعليم ومدة تنفيذه 3 سنوات ميلادية.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للمشروع خلال عام 2022.

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وأضافت "دار المعدات"، أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن في وقته وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد وبعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.

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