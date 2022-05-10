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"طيران الإمارات" تأمل بدء سداد 4.1 مليار دولار تلقتها من حكومة دبي خلال الجائحة

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طيران الإمارات
طيران الإمارات
طيران الإمارات

"طيران الإمارات" تأمل بدء سداد 4.1 مليار دولار تلقتها من حكومة دبي خلال الجائحة

عن طريق توزيع أرباح على حكومة دبي التي تملك الشركة

دبي - العربية.نت

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قال رئيس مجموعة "طيران الإمارات"، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إنه يأمل في أن تبدأ شركة الطيران خلال هذه السنة المالية في سداد 4.1 مليار دولار، تلقتها في صورة مساعدات من حكومة دبي خلال الجائحة.

وضخت حكومة دبي مليارات الدولارات في "طيران الإمارات"، على مدار الجائحة التي أصابت في إحدى المراحل السفر الدولي بالشلل.

وأشار الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إلى أن السداد للحكومة، وهي المساهم الوحيد في شركة الطيران، سيتم من خلال مدفوعات حصص الأرباح بدءا من السنة المالية الحالية التي تستمر حتى 31 مارس 2023، وفق ما نقلته "رويترز".

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ولم يذكر حجم السداد المتوقع هذا العام أو متى سينتهي سداد المبلغ بالكامل.

وكان الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، عدنان كاظم، أكد في لقاء مع "العربية"، أن نشاط الشركة تعافى بنسبة 70% من مستويات ما قبل كورونا، وتمضي في تحقيق تعافٍ بنسبة 80% في الأشهر القادمة حتى نهاية شهر أغسطس، على أن تزيد النسبة إلى 85% خلال الجدول الشتوي.

وتابع: "نتمنى أن تكون السنة الحالية سنة ربحية وقد كانت البداية في شهر أبريل جيدة وأعلى من التوقعات من حيث الطلب والرحلات التي تم تشغيلها".

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