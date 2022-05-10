"علي الغانم للسيارات" تعتزم إجراء طرح خاص لمستثمرين استراتيجيين

تعتزم شركة "علي الغانم وأولاده للسيارات" بيع أسهم بسعر 793 فلسا لكل منها في طرح خاص لمستثمرين استراتيجيين، قبل الطرح العام الأولي للشركة المقرر في 7 يونيو المقبل.

يُشار إلى أنه من المقرر طرح حصة 45% من الشركة في بورصة الكويت، ما يعادل نحو 125 مليون سهم.

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وستعمل شركة الاستثمارات الوطنية مع هيرميس المصرية وكامكو للاستثمار وشركة KFH Capital Investment، على ترتيب عملية الطرح.

واعتمدت هيئة أسواق المال نشرة الاكتتاب الخاصة بالطرح الثانوي لأسهم الشركة وفقاً للضوابط التي تضمنها القانون 7 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية، مع ضرورة التزام الشركة بالشروط المنظمة للعملية، وفق ما نقلته صحيفة الراي الكويتية.

ذكر الرئيس التنفيذي للشركة فهد الغانم في تصريحات سابقة، أن إيرادات "علي الغانم وأولاده للسيارات" ارتفعت بنسبة 17% سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية، حتى بلغت نصف مليار دولار في 2021.

وبعد إدراجها ستصبح أول شركة عائلية لوكالات السيارات تدرج في منطقة الخليج.

وتعتبر شركة علي الغانم واحدة من أقدم وأكبر الشركات العائلية الكويتية، حيث تأسست عام 1960 على يد رئيس مجلس إدارة الشركة علي الغانم، وهو رئيس غرفة التجارة السابق. وتعتبر الشركة الوكيل الحصري لسيارات "بي أم دبليو" ولاند روفر ورولز رويس ومكلارين وميني كوبر وجيلي وغريت وول.