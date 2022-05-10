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"كيبكو" الكويتية تتحول للربحية في الربع الأول مع 3.12 مليون دينار

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شركة مشاريع الكويت القابضة كيبكو
اقتصاد الكويت

"كيبكو" الكويتية تتحول للربحية في الربع الأول مع 3.12 مليون دينار

أرجعته إلى النتائج الإيجابية لشركات المجموعة في قطاعات البنوك والتأمين والعقارات

الكويت - رويترز 

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أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو"، اليوم الثلاثاء، أنها حققت 3.12 مليون دينار (10.2 مليون دولار) ربحا صافيا خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة مع خسارة قدرها 8.44 مليون دينار قبل عام.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت، إن هذا التحول يعود إلى "النتائج الإيجابية لشركات المجموعة في قطاعات البنوك والتأمين والعقارات والبتروكيماويات".

وكانت الشركة سجلت صافي أرباح بلغت 7.2 مليون دينار بنهاية العام الماضي، مقابل 1.14 مليون دينار خلال العام 2020.

وانخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 1.8% على أساس سنوي إلى 711.1 مليون دينار، بينما ارتفع الربح من التشغيل بنسبة 7.7% على أساس سنوي 123.9 مليون دينار.

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