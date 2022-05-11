أرباح "أسواق العثيم" الفصلية ترتفع 58% إلى 91.3 مليون ريال

حققت شركة أسواق عبدالله العثيم، أرباحا صافية بلغت 91.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2022 بزيادة نسبتها 58%، مقارنة مع أرباح قدرها 57.7 مليون ريال سجلتها الشركة خلال الفترة ذاتها من العام 2021.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" أن سبب الارتفاع في صافي الربح، يعود إلى نمو المبيعات بنسبة 17.42% والتي تعود بشكل رئيسي إلى وقوع موسم رمضان في الربع الأول لهذا العام، بينما العام السابق كان الموسم في الربع الثاني.

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وأضافت أن تحسن أداء الشركات التابعة والزميلة كان من أسباب زيادة الأرباح، إضافة إلى تسجيل حصة الشركة من أرباح (شركة الخليج لطحن الدقيق) للربع الأول والتي لم تكن موجودة في الربع المقابل.

وبيّنت أن ذلك جاء على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع نتيجة افتتاح الفروع الجديدة، فضلا عن ارتفاع المصاريف الإدارية نتيجة تعزيز الكادر الإداري في الوظائف القيادية.

وأرجعت عزت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2022 مقارنة بالربع السابق إلى تسجيل حوافز الأهداف البيعية السنوية من الموردين في نهاية السنة المالية للشركة، علاوة على انخفاض إيرادات نشاط التأجير التسويقي في الربع الأول بسبب تركيز الموردين على دعم أسعار بضائع موسم رمضان.

وأضافت أن ذلك جاء على الرغم من نمو المبيعات بنسبة 15.14% مقارنة بالربع السابق، وتحسن أداء الشركات التابعة والزميلة، إضافة إلى تسجيل حصة الشركة من أرباح شركة الخليج لطحن الدقيق للربع الأول كاملاً، بينما تضمن الربع السابق الحصة من نتائج هذه الشركة عن شهر ديسمبر فقط.