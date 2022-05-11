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أرباح "أكسا التعاونية" تتراجع 44.5% إلى 20.3 مليون ريال بالربع الأول

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أكسا للتأمين التعاوني مناسبة
شركة أكسا للتأمين التعاوني
سوق السعودية

أرباح "أكسا التعاونية" تتراجع 44.5% إلى 20.3 مليون ريال بالربع الأول

بسبب انخفاض الفائض من عمليات التأمين في قطاع المركبات

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أكسا للتأمين التعاوني "أكسا التعاونية"، انخفاض صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 44.5% في الربع الأول من 2022، إلى 20.29 مليون ريال، مقارنة بنحو 36.56 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب الانخفاض في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض الفائض من عمليات التأمين في قطاع المركبات.

وانخفض إجمالي فائض الاكتتاب من 29.82 مليون ريال إلى 7.93 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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كانت أرباح "أكسا التعاونية" بعد الزكاة وضريبة الدخل قد بلغت 138.52 مليون ريال في 2021، مقابل 138.5 مليون ريال للعام 2020 بارتفاع قدره 0.02%.

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