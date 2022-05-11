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الأرباح الفصلية لـ"العربية للطيران" ترتفع 756% إلى 291 مليون درهم

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سوق دبي

الأرباح الفصلية لـ"العربية للطيران" ترتفع 756% إلى 291 مليون درهم

تجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 237 مليون درهم

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أرباح شركة العربية للطيران في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 756%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 291 مليون درهم.

وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 237 مليون درهم.

عزت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة الإيرادات بـ 97% إثر إضافة 4 وجهات جديدة، والانتعاش المستمر في حركة الطلب.

وأشارت الشركة إلى نقل أكثر من 2.4 مليون مسافر في الربع الاول 2022 عبر مراكز عملياتها الخمس، وذلك بارتفاع نسبته 86% مقارنةً بعدد المسافرين الذين تم نقلهم خلال الربع الأول من العام الماضي.

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