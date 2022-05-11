سوق دبي
الأرباح الفصلية لـ"العربية للطيران" ترتفع 756% إلى 291 مليون درهم
تجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 237 مليون درهم
ارتفعت أرباح شركة العربية للطيران في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 756%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 291 مليون درهم.
وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 237 مليون درهم.
مادة اعلانية
عزت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة الإيرادات بـ 97% إثر إضافة 4 وجهات جديدة، والانتعاش المستمر في حركة الطلب.
وأشارت الشركة إلى نقل أكثر من 2.4 مليون مسافر في الربع الاول 2022 عبر مراكز عملياتها الخمس، وذلك بارتفاع نسبته 86% مقارنةً بعدد المسافرين الذين تم نقلهم خلال الربع الأول من العام الماضي.
اقرأ أيضاً
-
العملات المشفّرة تخسر 800 مليار دولار من قيمتها في شهرلتهبط القيمة السوقية إلى 1.4 تريليون دولار قصص اقتصادية
-
الدولار يرتفع بالقرب من أعلى مستوياته منذ 2002 بعد بيانات التضخممن غير المرجح أن يدفع التضخم الفيدرالي إلى تعديل مساره النشط في تشديد سياساته أسواق المال
-
وول ستريت تفتح على انخفاض وسط مخاوف بشأن رفع الفائدةبعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في أميركا أكثر من المتوقع في أبريل أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية