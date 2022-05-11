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خسائر "ديار للتطوير" المتراكمة تصل إلى 1.68 مليار درهم

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سوق دبي

خسائر "ديار للتطوير" المتراكمة تصل إلى 1.68 مليار درهم

تمثل 29% من رأسمالها

دبي - العربية.نت

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نمت الأرباح الصافية لشركة ديار للتطوير، بنسبة 66% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي لتبلغ 25 مليون درهم.

وقد نمت الإيرادات بنحو 9% إلى 162 مليون درهم، فيما تراجعت المخصصات 90% خلال الفترة على أساس سنوي.

وأفصحت "ديار للتطوير" عن خسائرها المتراكمة، حيث بلغت 1.68 مليار درهم تمثل 29% من رأسمالها.

وأوضحت الشركة أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه الخسائر المتراكمة هي المخصصات نتيجة لوضع السوق العقارية في 2010.

وأضافت "ديار" أن عملية تخفيض رأس المال واستخدام الاحتياطي القانوني لشطب الخسائر المتراكمة قيد الإجراء حاليا.

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