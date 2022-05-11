مساهمو "العربية للتعهدات" يقرون توزيع أرباح بـ18.6% عن 2021

وافق مساهمو شركة العربية للتعهدات الفنية، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يوم الثلاثاء، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2021، بإجمالي قدره 92.5 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.86 ريال، بنسبة 18.6% من القيمة الاسمية للسهم.

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وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 19 مايو 2022.

ووافق المساهمون خلال الاجتماع على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات الخارجي وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.

كانت النتائج المالية للشركة العربية للتعهدات الفنية، قد أظهرت ارتفاع صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 718.44% إلى نحو 206.3 مليون ريال في العام 2021، مقارنة بأرباح بلغت 25.2 مليون ريال في عام 2020.