ارتفاع أرباح "دانة غاز" الفصلية 125% لتلامس 200 مليون درهم

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة دانا غاز بنسبة 125% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتلامس 200 مليون درهم.

وجاءت النتائج أفضل بقليل من توقعات المحللين عند 190 مليون درهم.

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وجاء ارتفاع الأرباح بدعم من ارتفاع الإيرادات بنسبة تجاوزت 30%، وسط ارتفاع الأسعار.

وكانت النتائج المالية لشركة دانة غاز للعام الماضي، أظهرت تحولها للربحية بصافي ربح 1.16 مليار درهم (317 مليون دولار) مقارنة بخسائر نحو 1.38 مليار درهم (376 مليون دولار) في عام 2020.

وأوضحت الشركة وقتها أن التحول إلى الربحية يعود إلى ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأداء التشغيلي وزيادة الإيرادات الأخرى التي تشمل 608 ملايين دولار، قيمة المبالغة المستحقة بعد قرار التحكيم.