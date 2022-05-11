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"المعمر" توقع عقد تشغيل مركز البيانات الرئيسي بديوان رئاسة أمن الدولة بـ25 مليون ريال

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المعمر لأنظمة المعلومات جديد
شركة المعمر لأنظمة المعلومات "أم آي إس"
سوق السعودية

"المعمر" توقع عقد تشغيل مركز البيانات الرئيسي بديوان رئاسة أمن الدولة بـ25 مليون ريال

مدة تنفيذ المشروع 36 شهرا

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "أم آي إس"، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقد منافسة تشغيل وصيانة مركز البيانات الرئيسي بديوان رئاسة أمن الدولة بمدينة الرياض التابعة للديوان العام لرئاسة أمن الدولة بمبلغ إجمالي 25.105 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة 15%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن مدة تنفيذ المشروع 36 شهرا بدءً من تاريخ استلام الموقع.

وأوضحت أن العقد سيكون له أثر مالي إيجابي على الشركة ابتداء من الربع الثالث لعام 2022.

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كانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، قد أعلنت مؤخراً عن موافقة مجلس إدارة الشركة على ترسية عقود مع شركات عدة بقيمة تصل إلى 800 مليون ريال، لتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية والتقنية الخاصة ببناء 6 مراكز بيانات بسعة 24 ميغاوات.

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