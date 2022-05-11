"جرير للتسويق" تبيع مبنى في الخبر بـ178 مليون ريال

أعلنت شركة جرير للتسويق عن بيع المبنى المملوك لها والواقع في حي الراكة الجنوبية بمحافظة الخبر، والمكون من 8 أدوار، والمتضمن مساحات سكنية وتجارية ومكتبية بالإضافة إلى معرض مكتبة جرير.

وقالت جرير للتسويق في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة الصفقة تبلغ نحو 178 مليون ريال، غير شامل ضريبة التصرفات العقارية.

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وأضافت أن العقد يتضمن إعادة استئجار شركة جرير للتسويق (البائع) المعرض المخصص لمكتبة جرير، والبالغ مساحته 4,101 متر مربع، لمدة 25 سنة تتضمن 7 سنوات ملزمة للبائع، بايجار سنوي نحو 3.44 مليون ريال، بزيادة 5% كل 5 سنوات.

وأوضحت أن المشتري هو صندوق تابع لشركة الرياض المالية.

وتبلغ القيمة الدفترية للأصل موضوع الصفقة نحو 166.4 مليون ريال.

وأشارت إلى أن البيع يتوافق مع استراتيجية الشركة الحالية في التخلص من العقارات الكبيرة والتركيز على نشاط الشركة الرئيسي، ويحقق البيع مصلحة أفضل للشركة من الإبقاء على ملكيتها للعقار حيث سيترتب عليه تحقيق تحسن في معدل العائد على أصول الشركة.

وأوضحت أن الأثر المالي للصفقة على الشركة يتمثل في توقف إيرادات الإيجار من العقار، وتوقف احتساب الإهلاك للعقار، وبدء احتساب إيجار للمعرض المستأجر لاستخدام مكتبة جرير.

وكذلك تستخدم متحصلات البيع في أنشطة الشركة، مما يتوقع معه تحسين العائد على أصول الشركة، بالإضافة إلى تحقيق ربح رأسمالي بنحو 10 ملايين ريال، بعد استبعاد الربح المتعلق بحق استخدام المعرض نتيجة إعادة الاستئجار.

وسيتم استعمال متحصلات البيع في تمويل الأنشطة التشغيلية للشركة.