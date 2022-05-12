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أرباح أسمنت الجنوب تتراجع إلى النصف خلال الربع الأول

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شركة أسمنت الجنوب مناسبة
أسمنت الجنوب - صورة تعبيرية
شركات

أرباح أسمنت الجنوب تتراجع إلى النصف خلال الربع الأول

الشركة فقدت 25% من إيرادات المبيعات خلال الفصل الأول

دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح شركة أسمنت المنطقة الجنوبية (أسمنت الجنوب)، إلى النصف تقريباً متأثرة بتراجع الطلب على الأسمنت خلال الربع الأول من العام الجاري المنتهي في 31 ديسمبر.

وكشفت الشركة عن نتائج أعمالها الفصلية اليوم، والتي أظهرت تراجع الإيرادات وارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

وسجلت الشركة أرباحاً صافية بلغت 87 مليون ريال، مقابل 169 مليون ريال في الفترة المقابلة، بانخفاض 48.5%.

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وقالت أسمنت الجنوب، إن تراجع الأرباح الصافية جاء نتيجة "انخفاض إيرادات المبيعات بسبب تدني الطلب وانخفاض الإيرادات الأخرى مع ارتفاع في المصروفات العمومية والإدارية"، حيث أشارت الشركة إلى ارتفاع تكاليف المبيعات.

وحققت الشركة إيرادات بقيمة 330 مليون ريال خلال الفصل الأول من العام الجاري، مقابل 439 مليون ريال خلال الفترة المقابلة، متراجعة بنحو 25%.

وبلغت ربحية السهم 0.62 ريال مقابل 1.21 ريال في نهاية الربع الأول من العام الماضي.

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