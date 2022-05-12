ارتفاع أرباح "سابك" السعودية 33% في الربع الأول لـ6.47 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ارتفاع أرباحها الفصلية 33% في الربع الأول من 2022 إلى 6.47 مليار ريال، مقابل 4.98 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2021.

وقد فاقت أرباح "سابك" متوسط توقعات المحللين.

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ونمت أرباح الشركة على أساس فصلي بنسبة 30.1%، حيث كانت في الربع السابق 4.97 مليار ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها "سابك" في الربع الأول من 2022، نحو 9.32 مليار ريال، مقابل 6.98 مليار ريال في الربع الأول من 2021، بنمو 32.6%.

وقالت "سابك" في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول"، إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يعود بشكل أساسي إلى الزيادة في متوسط أسعار بيع المنتجات وارتفاع في الكميات المباعة على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع.

وأضافت الشركة أن ارتفاع الأرباح يأتي رغم تسجيل مخصصات انخفاض في بعض الأصول المالية بمبلغ 0.38 مليار ريال، بلغت حصة سابك منها 0.38 مليار ريال.

وحول أسباب ارتفاع الأرباح على أساس فصلي قالت سابك إنه جاء نتيجة انخفاض المصاريف التشغيلية وانخفاض في تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية والرأسمالية ومخصصات إعادة الهيكلة بمبلغ 0.54 مليار ريال، حصة سابك منها 0.38 مليار ريال.

ولفتت الشركة إلى انخفاض في أعباء التمويل بمبلغ 0.72 مليار ريال، مقارنة بالربع السابق بسبب الأثر الناتج عن إعادة قياس مشتقات أداوت حقوق ملكية للعقود الآجلة المتعلقة باتفاقيات بعض المشاريع المشتركة في الربع السابق والتي بطبيعتها غير نقدية.