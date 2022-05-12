ارتفاع أرباح "بترو رابغ" الفصلية 12% إلى 725 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)، بنسبة 11.7% إلى 725 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 31 مارس.

وتمكنت الشركة من التخلص من خسائرها المتراكمة بشكل نهائي، مع تحقيق أرباح مرحلة بقيمة 60.8 مليون ريال، مقارنة مع خسائر متراكمة من السنوات السابقة بلغ رصيدها في 31 ديسمبر الماضي 701 مليون ريال.

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وقالت الشركة في بيان لتداول السعودية، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى ظروف السوق الإيجابية للمنتجات المكررة نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام مما أدى إلى ارتفاع هامش الربح للمنتجات المكررة.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 14.4 مليار ريال خلال الفترة مقارنة مع 10.1 مليار ريال فقط خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 42%.

وارتفعت حقوق مساهمي الشركة بأكثر من 32% لتسجل 9 مليارات ريال، مقابل 6.85 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2021.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 77% خلال الفترة من نهاية مارس 2021، وحتى 31 مارس من العام الجاري، وفقاً لحسابات "العربية.نت".