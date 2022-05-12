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بلومبرغ: تعيين ROTHSCHILD لمتابعة عمليات إعادة هيكلة مجموعة بن لادن السعودية

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مجموعة بن لادن السعودية
مجموعة بن لادن السعودية
اقتصاد السعودية

بلومبرغ: تعيين ROTHSCHILD لمتابعة عمليات إعادة هيكلة مجموعة بن لادن السعودية

دبي - العربية.نت

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كشفت وكالة "بلومبرغ" عن تعيين ROTHSCHILD لمتابعة عمليات إعادة هيكلة مجموعة بن لادن السعودية.

وتقوم الشركة منذ أكثر من نحو عام بأكبر عملية إعادة هيكلة للديون في منطقة الشرق الأوسط.

وفي تصريحات سابقة لقناة "العربية"، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "بن لادن العالمية القابضة" خالد بن عبد الرحمن القويز إن الشركة تقوم بتطوير خطة الرسملة.

وبينما رفض القويز الإفصاح عن حجم تلك الديون، قال إنها "ليست بعيدة عن" 33 مليار ريال، ونسبة انكشاف البنوك السعودية منها تتراوح بين 70 إلى 75%.

وأشار، في حينه، إلى أن الهدف من إعادة الجدولة هو إعطاء الشركة فرصة لتنفيذ خطة التحول للقيام بأعمالها وتعظيم القيمة من الأصول وإعطاء الفرصة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية.

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