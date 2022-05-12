عمومية "صادرات" توافق على زيادة رأس المال إلى 194.4 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها أمس الأربعاء، على زيادة رأس مال الشركة من 21.6 مليون ريال إلى 194.4 مليون عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 172.8 مليون ريال.

وأوضحت "صادرات" في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، أن سبب الزيادة هو رفع الملاءة المالية والتوسع الاستراتيجي للشركة، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة تبلغ 800% من رأس المال.

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وأضافت أن الجمعية العمومية وافقت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ 16 يونيو 2022 وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 15 يونيو 2025.