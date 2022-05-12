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نمو "المركز المالي" الكويتية 92% في الربع الأول

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المركز المالي الكويتية
شعار شركة المركز المالي الكويتية
بورصة الكويت

نمو "المركز المالي" الكويتية 92% في الربع الأول

بسبب زيادة في القيمة العادلة للأصول المالية من خلال الأرباح والخسائر

الكويت - رويترز

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أعلنت شركة المركز المالي الكويتية اليوم الخميس أنها حققت زيادة نسبتها 92% في ربحها الصافي في الربع الأول من 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، إن ربحها الصافي بلغ 7.8 مليون دينار (25.5 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 4.1 مليون دينار قبل عام.

وعزت هذا الارتفاع إلى زيادة في القيمة العادلة للأصول المالية من خلال الأرباح والخسائر.

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