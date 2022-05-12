بورصة الكويت
نمو "المركز المالي" الكويتية 92% في الربع الأول
بسبب زيادة في القيمة العادلة للأصول المالية من خلال الأرباح والخسائر
أعلنت شركة المركز المالي الكويتية اليوم الخميس أنها حققت زيادة نسبتها 92% في ربحها الصافي في الربع الأول من 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، إن ربحها الصافي بلغ 7.8 مليون دينار (25.5 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 4.1 مليون دينار قبل عام.
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وعزت هذا الارتفاع إلى زيادة في القيمة العادلة للأصول المالية من خلال الأرباح والخسائر.
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