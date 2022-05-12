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"السعودية للتموين" تعود للربحية في الربع الأول مع 35.3 مليون ريال 

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الخطوط السعودية للتموين
الخطوط السعودية للتموين
سوق السعودية

"السعودية للتموين" تعود للربحية في الربع الأول مع 35.3 مليون ريال

أرجعتها إلى تحسن العمليات بعد رفع قيود الجائحة

دبي - العربية.نت

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سجلت شركة الخطوط السعودية للتموين، أرباحا بلغت 35.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بخسائر قدرها 30 مليون ريال سجلتها الشركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، أن سبب تحقيق أرباح خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع المماثل من العام 2021 يعود إلى تحسن العمليات بعد رفع القيود المفروضة خلال جائحة "كوفيد-19"، لاسيما رفع تعليق الرحلات التجارية الداخلية والدولية.

وأضافت أن الاستئناف التدريجي للرحلات، أدى إلى تأثير مباشر على عمليات الشركة مع زيادة الإيرادات بنسبة 54.0% (بلغت 394.6 مليون ريال).

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وأشارت إلى أن ذلك جاء على الرغم من تنفيذ العديد من المبادرات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين التكاليف وبالتالي تقليل التأثير على ربحية الشركة واستدامتها وقدرتها التنافسية.

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة بالربع السابق إلى عكس مخصصات استحقاقات الموظفين من التقييم الاكتواري، إضافة إلى عكس مخصص مستحقات الإجازات والاستشارات في الربع الرابع من العام 2021.

وأضافت أن ذلك جاء على الرغم من ارتفاع حجم الأعمال بنسبة 7.5% ليصل إلى 394.6 مليون ريال من 367 مليون ريال، مبينة أن الزيادة في المبيعات/ الإيرادات، ترجع بشكل رئيسي إلى استئناف الرحلات الجوية.

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