إيرادات "فيرتيغلوب" تقفز 118% إلى 4.4 مليار درهم في الربع الأول
الشركة حققت زيادة في صافي الدخل المُعدل وصلت إلى 332% على أساس سنوي
ارتفعت إيرادات شركة فيرتيغلوب المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي شراكة استراتيجية بين أدنوك وشركة "أو سي آي"، بنسبة 118% لتصل إلى 1.2 مليار دولار (4.4 مليار درهم).
وأوضحت الشركة في بيان اليوم الخميس، أعلنت خلاله عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2022، أن أرباحها المعدلة قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك، زادت بنسبة 171% لتصل إلى 625 مليون دولار (2.3 مليار درهم) مقارنة بالربع الأول من عام 2021.
وحققت الشركة زيادة كبيرة في صافي الدخل المُعدل بنسبة 332% على أساس سنوي، وارتفاع التدفقات النقدية الحرة لتصل إلى 521 مليون دولار (1.9 مليار درهم) من 151 مليون دولار (0.6 مليار درهم) خلال الربع الأول من عام 2021.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب، أحمد الحوشي: "نتوقع حالياً أن تتجاوز توزيعات أرباح النصف الأول من العام الحالي 700 مليون دولار (2.6 مليار درهم)، بزيادة عن توجهاتنا السابقة التي بلغت 200 مليون دولار (735 مليون درهم) على الأقل، وذلك على خلفية استمرار أوضاع السوق المواتية، والرؤية الحالية للأسعار وأحجام المبيعات، وارتفاع التدفقات النقدية، وهيكل رأس المال القوي لدينا".
وأضاف: "نتطلع إلى تحقيق أداء أفضل خلال الربع الثاني، حيث نتوقع أن نستفيد من معدل طلب قوي خلال موسم التسميد، وتأجيل بعض المبيعات من الربع الأول إلى الربع الثاني وارتفاع أسعار البيع، كما أنه تم الالتزام بغالبية الكميات المنتجة بالفعل للربع الثاني، مما يوفر لنا رؤية مستقبلية جيدة، ويهيئنا للربعين الثالث والأخير من عام 2022".
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