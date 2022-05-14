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أرباح "إعمار العقارية" تقفز 241% إلى 610 ملايين دولار في الربع الأول

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إعمار

أرباح "إعمار العقارية" تقفز 241% إلى 610 ملايين دولار في الربع الأول

وسط نمو المبيعات 16% إلى 1.86 مليار دولار خلال الفترة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة إعمار العقارية، ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 241% إلى 2.239 مليار درهم (610 ملايين دولار)، قياسا على 656.9 مليون درهم (179 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان على سوق دبي المالي، أمس الجمعة، إن ارتفاع الأرباح جاء مدعوما بنمو الإيرادات خلال الفترة بنسبة 12% إلى 6.635 مليار درهم (1.8 مليار دولار).

وزادت المبيعات العقارية للشركة بنسبة 16% في الربع الأول من العام لتسجل 6.858 مليار درهم (1.867 مليار دولار).

أرباح إعمار العقارية ترتفع 80% في 2021 إلى 3.8 مليار درهم شركات سوق دبي أرباح إعمار العقارية ترتفع 80% في 2021 إلى 3.8 مليار درهم

وأشارت الشركة إلى تحقيق أرباح من الحصة من نتائج الشركات الزميلة والائتلافات المشتركة بمقدار 38.4 مليون درهم مقارنة بتسجيل خسائر قدرها 100.7 مليون درهم خلال عام 2021.

وسجلت مراكز التسوق نموا في الإيرادات بنسبة 36% قياسا على الربع الأول من 2021، فيما زادت إيرادات عقارات الضيافة بمقدار الضعفين جراء الانتعاش القوي في قطاع السياحة.

وبلغت مبيعات إعمار المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز نحو 45.24 مليار درهم (12.3 مليار دولار).

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