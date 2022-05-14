اتصالات الإماراتية تشتري 9.8% في فودافون مقابل 4.4 مليار دولار
اتصالات استحوذت على 2766 مليون سهم
قالت مجموعة الإمارات للاتصالات، اليوم السبت، إن وحدتها أطلس 2022 هولدنجز ليمتد استحوذت على 2766 مليون سهم في شركة فودافون مقابل 4.4 مليار دولار.
وأضافت المجموعة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها تملك الآن 9.8% من أسهم فودافون.
وأوضحت المجموعة أن هدف الاستحواذ هو الاستفادة من خبرات "فودافون" العالمية التي تعد من أقوى العلامات التجارية على مستوى العالم في قطاع الاتصالات، بجانب تميزها في التحول الرقمي.
وحسب البيان، فإن مجموعة "اتصالات" تدعم مجلس إدارة فودافون وفريق الإدارة الحالي واستراتيجية الأعمال الحالية التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2021، مؤكدة أنها لا تسعى إلى تمثيل في مجلس الإدارة.
وتابعت المجموعة: "يوفر هذا الاستثمار فرصة هامة لتحقيق القيمة مستقبلا من خلال مكاسب رأس المال وتوزيعات الأرباح المحتملة وقد يؤدي هذا الاستثمار إلى عقد شراكات تجارية محتملة في مجالات البحث والتطوير والتطبيقات التكنولوجية والمشتريات".
وذكرت أنها لا تسعى إلى فرض السيطرة أو التأثير على مجلس إدارة فودافون، كما أنها ليس لديها نية لتقديم عرض لمجموعة فودافون.
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