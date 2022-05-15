أرامكو توزع أرباحاً نقدية 70.3 مليار ريال عن الربع الأول

أعلنت شركة أرامكو السعودیة عن توزیع أرباح نقدیة للمساھمین بقیمة 70.33 ملیار ﷼ (18.76 ملیار دولار) عن الربع الأول من عام 2022.

وقالت شركة أرامكو في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع 0.3198 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 0%.

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ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 219.91 مليار سهم.

ويكون تاریخ الأحقیة ھو 23 مايو 2022، على أن تكون الأحقیة للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساھمي المصدر لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ التوزيع 8 يونيو 2022.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لأرامكو السعودية المنعقدة في 12 مايو، قد وافقت على توصية مجلس الإدارة في الربع الأول من عام 2022 برسملة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) من الأرباح المُبقاة ومَنْح سهم مجاني واحد لكل عشرة أسهم قائمة مملوكة للمساهم.