أرامكو توزع أرباحاً نقدية 70.3 مليار ريال عن الربع الأول
بحصة 0.3198 ريال للسهم
أعلنت شركة أرامكو السعودیة عن توزیع أرباح نقدیة للمساھمین بقیمة 70.33 ملیار ﷼ (18.76 ملیار دولار) عن الربع الأول من عام 2022.
وقالت شركة أرامكو في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع 0.3198 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 0%.
ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 219.91 مليار سهم.
ويكون تاریخ الأحقیة ھو 23 مايو 2022، على أن تكون الأحقیة للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساھمي المصدر لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق.
ويكون تاريخ التوزيع 8 يونيو 2022.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لأرامكو السعودية المنعقدة في 12 مايو، قد وافقت على توصية مجلس الإدارة في الربع الأول من عام 2022 برسملة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) من الأرباح المُبقاة ومَنْح سهم مجاني واحد لكل عشرة أسهم قائمة مملوكة للمساهم.
-
حريق "الظهران مول".. شركات سعودية تعلن حجم الضررمساحة الأجزاء المتضررة 10% من إجمالي مساحات المول التأجيرية شركات
-
مسؤول: إيران بإمكانها مضاعفة صادرات النفط حتى مع العقوباتقال مسؤول إيراني إن طهران لديها القدرة على مضاعفة صادرات النفط إذا كان هناك طلب كافٍ، حتى مع استمرار عدم التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي للبلاد، ... طاقة
-
معدل التضخم السنوي بالسعودية يرتفع 2.3% في شهر أبريلمتأثراً بارتفاع أسعار النقل بنسبة 4.6% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.3% اقتصاد