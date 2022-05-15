أرباح "أسمنت العربية" تتراجع 37.5% إلى 42 مليون ريال في الربع الأول

تراجع صافي أرباح شركة الأسمنت العربية بنسبة 37.46% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 41.9 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 67 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "أسمنت العربية" بنسبة 79.83% مقارنة بصافي ربح نحو 23.3 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

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وقالت "أسمنت العربية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب انخفاض صافي الربح في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود بصفة رئيسية إلى انخفاض قيمة وكمية المبيعات في الشركة الأم والشركة التابعة في الأردن على الرغم من ارتفاع أرباح الشركات الزميلة.

وتراجعت قيمة مبيعات "أسمنت العربية" بنسبة 19.35% في الربع الأول من 2022، إلى 259.3 مليون ريال، مقارنة بنحو 321.5 مليون ريال قيمة المبيعات في الربع المماثل من 2021.