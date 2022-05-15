.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح "أسمنت العربية" تتراجع 37.5% إلى 42 مليون ريال في الربع الأول

  • الخط
شركة الأسمنت العربية
شركة الأسمنت العربية
سوق السعودية

أرباح "أسمنت العربية" تتراجع 37.5% إلى 42 مليون ريال في الربع الأول

تراجعت قيمة مبيعات "أسمنت العربية" بنسبة 19.35%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجع صافي أرباح شركة الأسمنت العربية بنسبة 37.46% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 41.9 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 67 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "أسمنت العربية" بنسبة 79.83% مقارنة بصافي ربح نحو 23.3 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت "أسمنت العربية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب انخفاض صافي الربح في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود بصفة رئيسية إلى انخفاض قيمة وكمية المبيعات في الشركة الأم والشركة التابعة في الأردن على الرغم من ارتفاع أرباح الشركات الزميلة.

فريق "تويتر" القانوني يتهم ماسك بانتهاك اتفاقية عدم الإفصاح قصص اقتصادية تويتر فريق "تويتر" القانوني يتهم ماسك بانتهاك اتفاقية عدم الإفصاح

وتراجعت قيمة مبيعات "أسمنت العربية" بنسبة 19.35% في الربع الأول من 2022، إلى 259.3 مليون ريال، مقارنة بنحو 321.5 مليون ريال قيمة المبيعات في الربع المماثل من 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انتخابات لبنان.. انتفاضة وطنية ضد سلاح حزب الله انتخابات لبنان.. انتفاضة وطنية ضد سلاح حزب الله
اكتشف المزيد