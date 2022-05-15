أرباح "السعودي الألماني الصحية" ترتفع 69% إلى 20.5 مليون ريال بالربع الأول
بدعم من عودة حجم الأعمال مع أحد العملاء الرئيسيين إلى طبيعته
ارتفع صافي أرباح شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية" بنسبة 69.34% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 20.49 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 12.1 مليون ريال في الربع الأول من 2021، ومقابل خسائر نحو 18.39 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.
وقالت شركة "السعودي الألماني الصحية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى 3 عوامل هي عودة حجم الأعمال مع أحد العملاء الرئيسيين إلى طبيعته مجددا بعد انخفاضه في العام الماضي، كما يعود أيضاً إلى إحراز مستشفى الدمام تقدما في زيادة حجم أعماله، بالإضافة إلى التغيير في الأسعار وتنوع الحالات.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 22.7% في الربع الأول من 2022، إلى 513.32 مليون ريال، مقارنة بنحو 418.37 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
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