.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح "السعودي الألماني الصحية" ترتفع 69% إلى 20.5 مليون ريال بالربع الأول

  • الخط
السعودي الألماني
فرع تابع لشركة السعودي الألماني الصحية
سوق السعودية

أرباح "السعودي الألماني الصحية" ترتفع 69% إلى 20.5 مليون ريال بالربع الأول

بدعم من عودة حجم الأعمال مع أحد العملاء الرئيسيين إلى طبيعته

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع صافي أرباح شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية" بنسبة 69.34% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 20.49 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 12.1 مليون ريال في الربع الأول من 2021، ومقابل خسائر نحو 18.39 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت شركة "السعودي الألماني الصحية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى 3 عوامل هي عودة حجم الأعمال مع أحد العملاء الرئيسيين إلى طبيعته مجددا بعد انخفاضه في العام الماضي، كما يعود أيضاً إلى إحراز مستشفى الدمام تقدما في زيادة حجم أعماله، بالإضافة إلى التغيير في الأسعار وتنوع الحالات.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 22.7% في الربع الأول من 2022، إلى 513.32 مليون ريال، مقارنة بنحو 418.37 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انتخابات لبنان.. انتفاضة وطنية ضد سلاح حزب الله انتخابات لبنان.. انتفاضة وطنية ضد سلاح حزب الله
اكتشف المزيد