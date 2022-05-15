سوق السعودية
تراجع أرباح "الكيميائية" السعودية الفصلية 20% لـ32.7 مليون ريال
أعلنت الشركة الكيميائية السعودية تراجع أرباحها الفصلية 19.8% في الربع الأول من 2022 إلى 32.7 مليون ريال، مقابل 40.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2021.
كانت الشركة الكيميائية قد تكبدت خسائر في الربع السابق بلغت قيمتها 6.3 مليون ريال.
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وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها "الكيميائية" في الربع الأول من 2022، نحو 127.4 مليون ريال، مقابل 128.9 مليون ريال في الربع الأول من 2021، بتراجع 1.12%.
وقالت الشركة إن سبب الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيس الى إنخفاض مبيعات قطاع الصناعات الدوائية وإنخفاض الإيرادات الأخرى.
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