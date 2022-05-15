تراجع أرباح "مجموعة تداول" السعودية في الربع الأول 21.7% لـ141 مليون ريال

أعلنت مجموعة تداول السعودية القابضة تراجع أرباحها الفصلية 21.7% في الربع الأول من 2022 إلى 140.6 مليون ريال، مقابل 179.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2021.

ونمت أرباح الشركة على أساس فصلي بنسبة 27.2%، حيث كانت في الربع السابق 110.5 مليون ريال.

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وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها "تداول" في الربع الأول من 2022، نحو 153.8 مليون ريال، مقابل 194.6 مليون ريال في الربع الأول من 2021، بتراجع 14%.

وقالت مجموعة "تداول" في بيان نشر على موقعها واطلعت عليه "العربية نت"، إن تراجع أرباحها الفصلية مقارنة مع تلك المحققة في الربع الأول من 2021، يعود إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.6% على أساس سنوي لتصل إلى 293.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2022م مقارنةً بـ 332.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول وعودة أنشطة التداول إلى أوضاعها الطبيعية والتي انخفضت بنسبة 22.1%.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 1.8% على أساس سنوي لتصل إلى 140.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2022م مقارنةً بـ 137.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها، والذي يعد أكبر بنود التكاليف مدفوعاً بزيادة أعداد الموظفين.

وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 20.4% على أساس سنوي لتصل إلى 166.4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2022م مقارنةً بـ 209.0 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية للمجموعة مقابل النمو المعتدل في المصاريف التشغيلية للمجموعة.

أما إجمالي الربح فقد انخفض بنسبة 14.1% على أساس سنوي ليصل إلى 206.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2022م مقارنةً بـ 240.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى الانخفاض في الإيرادات التشغيلية للمجموعة.

وحول أسباب ارتفاع أرباحها على أساس فصلي أعلنت تداول أنها تعود إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 14.1% لتصل إلى 293.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2022م مقارنةً بـ 257.5 مليون ريال في الربع السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع في خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول نتيجة إلى الآداء القوي لأنشطة التداول.

وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 4.4% لتصل إلى 140.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2022م مقارنةً بـ 146.7 مليون ريال في الربع السابق، ويعود ذلك إلى الانخفاض في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها، والذي يعد أكبر بنود التكاليف.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 34.1% لتصل إلى 166.4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2022م مقارنةً بـ 124.1 مليون ريال في الربع السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية للمجموعة والانخفاض المعتدل في المصاريف التشغيلية للمجموعة.

أما إجمالي الربح فقد ارتفع بنسبة 19.8% ليصل إلى 206.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2022م مقارنةً بـ 172.2 مليون ريال في الربع السابق، ويعود ذلك إلى الارتفاع في الإيرادات التشغيلية للمجموعة.