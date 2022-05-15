عمومية "سيسكو" توافق على الاستحواذ على 31.7% في "جرين دوم"
نقل ملكية الأسهم من "لوجي بوينت" بـ44.5 مليون ريال
أعلن مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) موافقة الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثين على استحواذ شركة (سيسكو) على 31.66٪ من أسهم شركة (جرين دوم) للاستثمارات المحدودة من الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة ("لوجي بوينت") التابعة لها والتي تمتلك شركة (سيسكو) منها 76٪ من الأسهم.
وقالت الشركة في بيان نشر على "تداول"، إن الاستحواذ سيكون من خلال نقل ملكية الأسهم من الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة "لوجي بوينت".
وقالت سيسكو إن لعضو مجلس الإدارة عامر عبد الله زينل علي رضا له مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس المديرين لشركة زينل للصناعات المحدودة, ورئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) ورئيس مجلس إدارة شركة سيسكو، وأيضاً لعضو مجلس الإدارة المهندس صالح حفني مصلحة غير مباشرة نظراً لكونه عضو مجلس إدارة في كلتا الشركين، الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) وشركة سيسكو).
وكشفت أن قيمة الصفقة 44.5 مليون ريال، على أن تتم هذه المعاملة بالقيمة العادلة بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
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