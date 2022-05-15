"دور للضيافة" توقع عقد توسعة منتجع ريكسوس جدة بـ 181.7 مليون ريال
مدة العقد تصل إلى 18 شهرا
أعلنت شركة "دور للضيافة"، اليوم الأحد، عن ترسية وتوقيع عقد مشروع توسعة وتطوير منتجع ريكسوس جدة مع شركة مجموعة المرشد للمقاولات، بقيمة 181.7 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، إن مدة العقد تصل إلى 18 شهرا، ولا يوجد أطراف ذات علاقة.
وأشارت إلى أنه سيتم تمويل المشروع عن طريق الحصول على تسهيلات ائتمانية (التورق الإسلامي)، متوقعة أن يظهر الأثر المالي الإيجابي للعقد على الشركة اعتباراً من الربع الرابع من العام 2023.
ويشمل العقد مقاولة أعمال توسعة وتطوير 174 غرفة، إضافة لأعمال الحدائق والبنية التحتية الخارجية والمسابح، كما يحتوي المنتجع على مطعمين وناد صحي ونادي أطفال متكامل وصالات احتفالات.
وأشارت الشركة إلى إيقاف تشغيل المنتجع خلال فترة التطوير حتي لا يتم التأثير على سير عمل المقاولين خلال فترة التطوير.
وبينت الشركة أن الأثر المالي على صافي ربح الشركة نتيجة الإغلاق يعتبر غير جوهري.
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