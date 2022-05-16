أرباح دور للضيافة ترتفع 583% إلى 12.8 مليون ريال في الربع الأول
نتيجة تخفيف الإجراءات الاحترازية بشكل كبير المتعلقة بانتشار فيروس كورونا
ارتفع صافي أرباح شركة دور للضيافة خلال الربع الأول من 2022 بنسبة 582.6% لتصل إلى 12.8 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 1.87 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2021، ومقابل خسائر نحو 7.05 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من 2022، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع إيرادات قطاعات الشركة المختلفة نتيجة تخفيف الإجراءات الاحترازية بشكل كبير المتعلقة بانتشار فيروس كورونا والعودة التدريجية لقطاع الأعمال ورفع تعليق العمرة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.
وحققت الشركة ارتفاعا في صافي الربح التشغيلي بمبلغ 25.1 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق 2021.
ارتفعت إيرادات دور للضيافة بنسبة 45.4% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 145.7 مليون ريال مقارنة بنحو 100.18 مليون ريال في الربع الأول من 2021.
-
بالتزامن مع تراجع النفط.. سوق الأسهم السعودية تهبط دون 13 ألف نقطةتراجعت أسعار النفط بعد أن أثارت إجراءات الإغلاق وبيانات اقتصادية ضعيفة في الصين المخاوف من ركود عالمي أسواق المال
-
محمد العريان: حرب أوكرانيا غيرت النظام المالي العالمي.. و3 معايير للشركات الناجحةفي كلمته بمؤتمر AIM SUMMIT للاستثمارات البديلة قصص اقتصادية
-
انخفاض صادرات السعودية من النفط الخام لـ7.235 مليون برميل في مارسمن 7.307 مليون برميل يومياً في فبراير طاقة